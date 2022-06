Ti års fengsel for boliviansk ekspresident

Demonstranter protesterer mot ekspresident Jeanine Áñez mens rettssaken mot henne pågår. På plakatene kalles hun morder som fortjener 30 års fengsel. Foto: Juan Karita / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Bolivias ekspresident Jeanine Áñez ble fredag dømt til ti års fengsel, ett år etter at hun ble arrestert, anklaget for å ha tatt makten ved et kupp i 2019.