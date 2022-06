170.000 i Pride-parade i Israel

Titusener av mennesker deltok fredag i en fargerik Pride-parade i Tel Aviv. Foto: Oded Balilty / AP / NTB

NTB

Over 170.000 mennesker deltok fredag i den fargesprakende Pride-paraden i Tel Aviv, som anses for å være en oase for LGBT-toleranse i Midtøsten.