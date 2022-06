Mulige levninger av forsvunnet journalist undersøkes i Brasil

NTB

Myndighetene i Brasil undersøker mulige levninger og en mulig grav i et område i Amazonas der de leter etter en savnet britisk journalist.

Det er økende frykt for hva som kan ha skjedd med journalisten Dom Philips og den brasilianske urfolkseksperten Bruno Pereira som var på arbeidsreise i det avsidesliggende Javari-området i Amazonas. De ble meldt savnet søndag.

Lokale urfolksaktivister sier at Philips og Pereira fikk trusler i forrige uke da de arbeidet i regionen.

En mann som er mistenkt for å være involvert i forsvinningen, er pågrepet. Vitner sier han fulgte etter båten til Philips og Pereira, og det er funnet blod på en presenning i båten hans.

Levninger

En av dem som deltar i letingen, sier de har funnet et sted der det har vært gravet ved elvebredden i en landsby ved navn Cachoeira, der de savnede sist var sett. Senere opplyste politiet at det var funnet noe som kunne være menneskelige levninger.

Regjeringen til president Jair Bolsonaro er blitt beskyldt for å ha ventet for lenge med letingen etter de to, og han er kommet under stadig sterkere press fra mediene, menneskerettighetsgrupper og personligheter som fotballegenden Pelé og musikeren Caetano Veloso.

57 år gamle Dom Philips har bodd i mange år i Brasil, der han først og fremst har dekket situasjonen for urfolkene i Amazonas for aviser som The Guardian, mens Pereira er en anerkjent ekspert på urfolkssaker og ansatt i Brasils byrå for urfolkssaker, Funai.

Avskogingen øker

Bolsonaro har arbeidet for å åpne beskyttede urfolksområder for gruvedrift, kvegdrift og landbruk, noe som har ført til omfattende naturødeleggelser i Amazonas. Siden han ble president i 2019, har avskogingen økt med 75 prosent siden forrige tiår.

Under Bolsonaro er også aktivister, eksperter og mediefolk som arbeider for å bevare regnskogen og beskytte urfolkene, blitt truet og drept. Greenpeace kalte fredag forsvinningen toppen av isfjellet av undertrykkelse den nåværende regjeringen står for.

– Den ekstreme volden og usikkerheten i Javaridalen er et resultat av manglende kompetent og effektiv innsats fra regjeringens side i Amazonas, sier Greenpeace.