Bolsonaro sier landbruksindustrien kan utvides uten Amazonas

NTB

Brasil kan utvide jordbruksnæringen uten å skade regnskogen Amazonas, sa president Jair Bolsonaro etter å ha møtt USAs president.

– Vi trenger ikke Amazonas for å utvide landbruksindustrien, sa Bolsonaro på det panamerikanske toppmøte i Los Angeles fredag.

Dagen før møtte han president Joe Biden, som tok opp klimaendringer med den brasilianske presidenten.

Høyreradikale Bolsonaro har jobbet for å åpne mer av Amazonas for jordbruk og andre næringer. Han har møtt kraftig kritikk for avskogingen, som skjer i stadig høyere tempo.

Overfor Biden klagde Bolsonaro over internasjonalt press om vern av Amazonas.