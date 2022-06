Russisk politiker vil ikke anerkjenne Litauen som uavhengig

Den russiske politikeren Yevgeny Fyodorov krever at resolusjonen fra 1991 oppheves. Foto: Wikipedia CC BY 3.0

Den russiske politikeren Jevgenij Fjodorov ønsker at Russland ikke skal anerkjenne Litauen som et selvstendig land.

I september 1991 vedtok Sovjetunionen en resolusjon om å anerkjenne Litauen som et uavhengig land. Nå mener den russiske politikeren Jevgenij Fjodorov at resolusjonen var ulovlig. Fjodorov har nå levert et utkast til lovforslag til den Dumaen.

Fedorov er medlem av Putins parti Forent Russland. Han er også leder for en liberal bevegelse i Russland.

Anerkjenner Russland som terrorstat

I et forklarende notat skal Fyodorov blant annet ha skrevet at det ble avholdt en folkeavstemning i Russland i 1991, hvor flertallet ønsket å bevare Sovjetunionen som en enkelt stat.

I lovforslaget kreves det at resolusjonen fra 1991 opphører, og at Russland ikke skal anerkjenne Litauens uavhengighet, melder Litauens kringkaster LRT.

Lovforslaget til Fyodorov kommer etter at litauiske parlamentet i mai vedtok en resolusjon som anerkjenner Russlands krig mot Ukraina som folkemord og Russland som en terrorstat.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina.

Fordømte etterforskning

Fjodorov stilte allerede spørsmål ved legitimiteten til Litauens uavhengighet i 2015. Sammen med en annen politiker, skrev Fjodorov et brev til den russiske påtalemyndigheten hvor de skrev at Litauens uavhengighet var blitt anerkjent av et «grunnlovsstridig organ», ifølge LRT.

Deretter startet påtalemyndigheten en etterforskning som ble fordømt av den daværende litauiske utenriksministeren Linas Linkevičius. Han omtalte etterforskningen som en «juridisk, moralsk og politisk absurditet».

Litauen erklærte uavhengighet i mars 1990. Måneder senere i januar 1991 forsøkte sovjetiske styrker å styrte regjeringen. De siste sovjetiske troppene forlot Litauen i august 1993.