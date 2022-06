Oberstløytnant om krigen i Øst-Ukraina: – Russernes sifre er ikke troverdige

Russland hevder de kontrollerer 97 prosent av Luhansk. Oberstløytnanten Joakim Paasikivi stoler ikke helt på prosentregningen.

Etter harde kamper øst i Ukraina hevder Russland å ha kontroll over mesteparten av Sievjerodonetsk. Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu påstod tidligere denne uken at landet har tatt 97 prosent av Luhansk, ifølge The Guardian. I forrige uke oppga Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj at 70 prosent av Sievjerodonetsk var under russisk kontroll, skriver Expressen.

Den svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi mener man skal ta denne prosentregningen med en klype salt.

– At det går forholdvis bra for russerne er rimelig å anta. At ukrainerne er hardt presset lokalt er også rimelig. Men hvem som kontrollerer hotellet eller busstasjonen er rimelig uinteressant. Minuttsifrene er ikke troverdige i det hele tatt, sier han til Expressen.

At Russland skryter av fremgangen sin er ikke uventet, mener oberstløytnanten. At Ukraina åpent deler sine utfordringer i krigen kan skyldes to ting, ifølge Paasikivi.

– Fremfor alt kan det skyldes en eller annen form for ærlighet. Det går ikke an å sminke sannheten, den vil komme frem, og da er det bedre troverdig. Men det kan også være et argument for å få Vesten, hvis de vil hjelpe, til å levere tyngre våpen raskere, sier Paasikivi.

– Russlands framgang ved Izium har stått stille

Mens kampene fortsetter i Sievjerodonetsk, har de russiske styrkene trolig økt innsatsen for å rykke fram sør for byen Izium, mener analytikere i det britiske forsvarsdepartementet.

– Russlands framgang ved Izium har stått stille siden april, etter at ukrainske styrker unyttet seg av terrenget for å stoppe den russiske frammarsjen, het det i departementets daglige oppdatering torsdag.

En ukrainsk stridsvogn plassert for kamper i Sievjerodonetsk øst i Ukraina. Foto: Oleksandr Ratushniak / AP / NTB

Trolig er målet til Russland å gjenvinne momentum i dette området for å kunne legge ytterligere press på Sievjerodonetsk, og for å gjøre det mulig å rykke dypere inn i Donetsk fylke.

I kjølvannet av en rekke tilbakeslag i den nå over tre måneder lange krigen, har Russland i en tid konsentrert seg om Donbas-regionen, som huser Donetsk og Luhansk.

Regionen er preget av en rekke industribyer med kullgruver og fabrikker. Den har vært åsted for kamper mellom ukrainske styrker og prorussiske separatister i årevis.

Flere tusen sivile

Det skal fremdeles være 10.000 sivile igjen i Sievjerodonetsk.

Ifølge byens ordfører Oleksandr Strjuk var det torsdag ikke lenger mulig å evakuere fra byen, skriver Reuters.

Sievjerodonetsk er den administrative hovedstaden i Luhansk, noe den ble etter at den opprinnelige hovedstaden ble inntatt av de prorussiske separatistene i 2014. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er byen nå episenteret for slaget om Donbas.