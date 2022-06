Finland vil styrke grensen mot Russland

Finlands statsminister Sanna Marin og et flertall i den finske nasjonalforsamlingen ønsker å forsterke grensen mot Russland.

NTB

Finland vil forsterke grensen mot Russland. Både regjeringen og opposisjonen er enige om at det er nødvendig, men er uenige om hvor langt man skal gå.

I dag markeres den finske grensen stort sett kun med skilt og ingen fysiske hindre. Dette er nødvendig å få på plass, mener både regjeringen og opposisjonen, ifølge Reuters.

Forslaget kan imidlertid stanses fordi Sannfinnene mener det ikke går langt nok. De ønsker å midlertidig stanse muligheten til å søke asyl.

Regjeringen startet arbeidet med lovforslaget da Russland invaderte Ukraina i februar.

Lovendringen åpner for at Finland kan stenge deler av grensen for asylsøkere dersom det oppstår en lignende situasjon som på grensen fra Belarus til Polen og Litauen i fjor.

Flere tusen flyktninger og migranter forsøkte da å komme seg inn i EU gjennom Belarus. EU anklaget president Aleksandr Lukasjenko for å oppmuntre folk til å fly til Minsk for så å sende dem vestover, noe han nektet for.