Svensk demokratiforsker: Trusselen mot amerikansk demokrati har vokst etter Trump

NTB

Stormingen av kongressbygningen i 2021 markerte ikke toppen for trusselen mot demokratiet i USA, mener den svenske statsviteren Staffan I. Lindberg, som er innkalt som ekspertvitne i Kongressens høring etter dramaet.

Granskninger og høringer pågår, og Donald Trump har forlatt presidentposten – men trusselen mot det amerikanske demokratiet består.

– Om noe har det blitt verre, sier Lindberg, som jobber ved Göteborgs universitet, men også har hatt stillinger ved amerikanske universiteter.

6. januar 2021, på dagen der Kongressen skulle godkjenne Joe Bidens valgseier over Donald Trump i november 2020, stormet horder av sistnevntes tilhengere selve kongressbygningen – symbolet på det amerikanske demokratiet. Angrepet sjokkerte hele verden. I mange timer slåss politiet mot voldelige pøbler som brøt seg inn for å forhindre den folkevalgte presidenten fra offisielt å oppnevnes som valgvinner. Fem personer døde under stormingen, fire politifolk tok sitt eget liv i etterkant. 138 politifolk ble skadd.

Dokumentarfilmskapere og forskere vitner

Angrepet er et av de klareste eksemplene på trusselen mot demokratiet i USA. Over 860 personer er mistenkt i ulike politietterforskninger, 300 av dem har erkjent lovbrudd, og rettsprosessen fortsetter.

Torsdag begynte offentlige utspørringer i Kongressen, der nytt materiale fra forberedelsene før angrepet skal legges fram. En dokumentarfilmskaper som fulgte den voldelige, høyreekstremistiske gruppa Proud Boys før angrepet skal vitne.

Det gjorde også Lindberg, som er grunnlegger av instituttet Varieties of Democracy (V-Dem), som måler og rangerer demokratiutviklingen i verden. Han ble innkalt som ekspertvitne i forkant av høringen, og fikk spørsmål om den demokratiske utviklingen i landet.

– Demokratiet i USA er fortsatt sterkt truet. Underliggende krefter og strukturer er der fortsatt. Man nevner ofte den enorme polariseringen som ett av problemene, og det har ikke forandret seg, sier Lindberg til det svenske nyhetsbyrået TT.

Underskog av desinformasjon

Utviklingen i USA begynte ikke da Donald Trump vant presidentvalget i 2016. Den har tatt ulike uttrykk gjennom de siste ti årene, gjennom for eksempel Tea Party-bevegelsen, skittkastingskampanjen mot Hillary Clinton og den konspirasjonsteoretiske nettsiden Info Wars, mener Lindberg.

Info Wars-grunnleggeren Alex Jones er for øvrig også innkalt som vitne i Kongressens høring. Han er mistenkt for å ha vært innblandet i stormingen.

– Denne underskogen av desinformasjon og løgner som blir gjentatt og til slutt blir trodd på har vokst seg så sterk at den har blitt til ikke bare et kratt, men en stor skog, sier Lindberg.

Påsto at Obama ikke kunne være president

Donald Trump selv ledet an i den såkalte «birther-konspirasjonen» under Barack Obama. Han antydet gjentatte ganger at Obama var født i Kenya, ikke USA, og ikke var amerikansk statsborger da han ble født – noe som ville gjort at han ikke var valgbar som USAs president. I kjølvannet av Tea Party-bevegelsen på sent 2000-tall fant Trump med disse konspirasjonene en stor gruppe misfornøyde amerikanere, som mer enn noe annet hatet Obama og – hevdet mange – var misfornøyd med at en svart mann hadde inntatt landets høyeste embete.

– Det var som om min tilstedeværelse i Det hvite hus hadde skapt en dyp form for panikk, en følelse av at naturens orden var blitt forstyrret. Det var det Donald Trump forsto da han begynte å dele påstander om at jeg ikke var født i USA, og derfor ikke var en legitim president, skrev Obama i første bind i sine memoarer i 2020.

30.000 løgner

Det har gått snart ett og et halvt år siden stormingen av kongressbygningen, og siden Donald Trump forlot presidentembetet. Fortsatt tror rundt en tredel av USAs befolkning at Trump faktisk vant presidentvalget, en påstand hovedpersonen selv og hans allierte fortsatt støtter opp om.

At et sammendrag fra Washington Post viser at Trump løy eller fortalte usannheter over 30.000 ganger i løpet av sine fire år som president, noe som tilsvarer om lag 20 løgner om dagen, har ikke forandret saken for dem.

– Den manglende troen på valgresultatet finnes fortsatt, og om noe har det blitt verre. Dette truer demokratiets eksistens i USA – det er det ingen tvil om, sier Lindberg.

Ikke unik utvikling

Utviklingen i USA er langt fra unik, og noe som går igjen med ledere i blant annet India, Tyrkia og Ungarn.

– Vi ser dessverre i våre data at flere regjeringer benytter seg av desinformasjon og spredning av den for å oppnå mer polarisering, for så å angripe liberale deler av demokratiet og etter hvert demokratiets fundament, sier Lindberg.

Han kaller det «en vei som er gått opp» for Trump og hans tilhengere.

– Men de har også vært med på å skape en del av denne dynamikken de siste 20-årene, for det har pågått lenge i USA, og det har andre lært av.