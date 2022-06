Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til fredag 10. juni.

* Ukraina har brukt opp arsenalet med våpen fra Sovjet-tiden, og er nå helt avhengig av å få våpen fra allierte, opplyser amerikanske militærkilder til nyhetsbyrået AFP.

Ukraina og flere andre land som var en del av Sovjetunionen før dens kollaps i 1991, har lent seg på våpen fra den gang. Ukrainske styrker bruker nå, eller er i ferd med å lære seg å bruke, primært våpen de har fått fra USA og europeiske Nato-allierte, ifølge kildene.

* Ukraina mister nå mellom 100 og 200 soldater hver eneste dag, sier en av president Volodymyr Zelenskyjs nærmeste rådgivere.

En av hovedårsakene til at så mange ukrainske soldater blir drept i kamp, er det store utstyrsmessige misforholdet mellom ukrainske og russiske styrker, sier Mykhailo Podoljak til BBC.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov opplyste torsdag at landet nå mister «opptil 100 soldater hver dag».

* Ukraina står imot i viktige byer i Donbas, ifølge Zelenskyj.

– Situasjonen på fronten er i dag uten betydelige endringer. Sievjerodonetsk, Lysytsjansk og andre byer i Donbas, som okkupantene nå anser som nøkkelmål, holder stand.

Videre skrev han at ukrainske styrker har klart å spolere russiske planer i Zaporizjzja-regionen, og at de gradvis gjør framskritt i Kharkiv-regionen, skriver The Guardian.