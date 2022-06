Bolsonaro beklaget Amazonas-press da han møtte Biden

Brasils president Jair Bolsonaro (t.v.) og USAs president Joe Biden møttes for første gang i Los Angeles torsdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Brasils president Jair Bolsonaro klagde til USAs president Joe Biden over internasjonalt press om vern av Amazonas da de to møttes for første gang torsdag.