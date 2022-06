Ivanka Trump erkjente at hun visste at presidentvalget ikke var stjålet fra faren

En video av et intervju med Donald Trumps datter Ivanka ble vist fram da den første offentlige høringen om Kongress-stormingen startet torsdag. I videoen erkjente hun at hun var klar over at farens valgnederlag ikke var resultatet av valgfusk.

NTB

Ivanka Trump erkjente i en video vist fram i den første Kongresshøringen om 6. januar at hun visste at farens påstander om at valget var stjålet ikke stemte.