Europeiske land oppfordrer Iran til å stanse atomopptrapping

NTB

Tyskland, Storbritannia og Frankrike oppfordrer Iran til å unngå eskalering og «straks» gå tilbake til forhandlingsbordet for å puste liv i atomavtalen.

– Det har vært en levedyktig avtale på bordet siden 2022, sier de tre stormaktene i en felles uttalelse.

– Vi beklager at Iran ikke har tatt den diplomatiske muligheten til å fullbyrde avtalen. Vi oppfordrer landet til å gjøre det nå, heter det videre.

Atomavtalen med Iran, formelt kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), ga i 2015 Iran lettelser fra tunge økonomiske sanksjoner i bytte mot innskrenkninger i atomprogrammet.

USAs daværende president Donald Trump trakk seg ensidig ut av avtalen i 2018 og gjeninnførte sanksjoner, og Iran fulgte opp med å gå bort fra avtalen. Forhandlinger om å gjenopplive den har pågått siden april 2021, men gikk i stampe i mars.

Uttalelsen fra britene, franskmennene og tyskerne kommer etter at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sa at Iran har fjernet 27 overvåkingskameraer fra sine atomanlegg og betegnet det som en alvorlig utfordring for byråets arbeid.

– Vi oppfordrer Iran til stanse sin atomopptrapping og fullbyrde avtalen på bordet for å gjenopplive JCPOA, mens det fortsatt er mulig, heter det i uttalelsen.