Radikale Venstre truer med å felle regjeringen i Danmark

NTB

Radikale Venstre truer med å felle den danske regjeringen dersom den gjør alvor av planen om å sende asylsøkere til Rwanda.

Sosialdemokratene i Danmark foreslo alt i 2018 å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land. Folketinget vedtok i fjor en lov som åpner for dette, men spørsmålet er svært omstridt.

Statsminister Mette Frederiksens regjeringen forhandlet først med Etiopia om å opprette asylmottak der, men forkastet planen da det brøt ut krig i Tigray-regionen. Deretter ble det innledet samtaler med Rwanda.

Regjeringens støttepartier har protestert mot planen, og Radikale Venstre, som regnes som et søsterparti av Venstre i Norge, truer nå med å felle regjeringen dersom den blir satt ut i livet.

Mot alle advarsler

– Da kan vi ikke støtte regjeringen lenger, sier partileder Sofie Carsten Nielsen til Jyllands-Posten.

– Dersom det blir inngått en avtale med Rwanda i morgen, og vi helt utenom EU og mot alle advarsler derfra inngår en avtale som også vil bryte menneskerettighetene, så er vi virkelig på dypt vann i Danmark, sier hun.

Radikale Venstre er ikke prinsipielt imot å opprette et mottakssenter for asylsøkere i utlandet, men da må det skje i form av en felles EU-løsning og i et land der menneskerettighetene respekteres, sier Carsten Nielsen.

Britisk avtale

Statsminister Boris Johnsons regjering i Storbritannia inngikk i april en avtale med Rwanda om å sende asylsøkere dit, til protester fra blant andre FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

UNHCRs assisterende høykommissær for beskyttelse, Gillian Triggs, har slått fast at britenes avtale med Rwanda er «et sjokkerende brudd på internasjonal lov».

Bryter menneskerettighetene

Kritikerne viser også til menneskerettighetssituasjonen i Rwanda, der president Paul Kagame har styrt med jernhånd i nærmere tre tiår.

Selv om Kagame har fått skryt for å bringe stabilitet og økonomisk vekst til landet, får han kritikk for å begrense den politiske friheten. Landet ligger blant annet på 156. plass på Reportere uten grensers indeks over pressefrihet i verden.

Human Rights Watch har også dokumentert omfattende brudd på menneskerettighetene og anklager sikkerhetsstyrkene for å fengsle folk vilkårlig og torturerer dem systematisk og på det groveste.