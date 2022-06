Ukraina: Langdistansevåpen vil få slutt på kampene i Sievjerodonetsk på to til tre dager

NTB

Vestlig langtrekkende artilleri vil få en slutt på kampene i byen Sievjerodonetsk på to til tre dager, hevder Luhansk-guvernøren Serhij Hajdaj.

– Så snart vi har langtrekkende artilleri for å kunne gå i rette med russisk artilleri, kan spesialstyrkene våre rydde opp i byen i løpet av to til tre dager, sier Luhansk-guvernøren Serhij Hajdaj i et intervju han har delt i sosiale medier.

Hajdaj sa onsdag at ukrainske styrker kan måtte trekke seg ut av Sievjerodonetsk på grunn av ustanselige angrep.

USA og Storbritannia har annonsert at de vil donere langdistanseraketter til Ukraina.

Russland hevder å ha kontroll over mesteparten av Sievjerodonetsk. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj er slaget om byen et av de mest krevende siden krigens utbrudd.