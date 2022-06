Britiske fallskjermjegere etterforskes for gruppesex på militærbase

Et videoklipp skal vise en gruppe britiske fallskjermjegere som har sex med en sivil kvinne på en militærbase. Bildet viser britiske militærhelikoptre på en Nato-øvelse i Litauen.

NTB

Flere britiske fallskjermjegere er satt under etterforskning etter at det dukket opp en video av gruppesex på en militærbase.

Videoklippet skal vise en rekke mannlige fallskjermjegere fra det britiske luftforsvaret som har sex med en sivil kvinne inne på en militærbase.

The Times skriver at hendelsen fant sted på Merville Barracks i Colchester, og at kvinnen ble smuglet inn på basen.

Statssekretær James Heappey i det britiske forsvarsdepartementet omtaler saken som skammelig.

– Jeg beklager og er flau, sier han.

Det er det britiske militærpolitiet som har ansvaret for etterforskningen.