Mikroplast funnet i nysnø i Antarktis

NTB

For første gang har forskere funnet mikroplast i nysnø som er samlet inn fra 19 ulike steder i Antarktis.

Forskerne fra University of Canterbury i New Zealand fant i gjennomsnitt 29 partikler per liter med smeltet snø, skriver BBC.

Mikroplast er plastpartikler som er mindre enn et riskorn, og ofte for små til å kunne ses med det blotte øye.

Det ble funnet 13 ulike typer plast, hvorav den vanligste var såkalt PET, som i hovedsak brukes i plastflasker og klær.

Tidligere har forskere oppdaget mikroplast i havis og vann på overflaten i Antarktis, men dette er første gang det oppdages i nysnø. Mikroplast er også blitt funnet nær toppen av Mount Everest og på store havdyp – i tillegg til en lang rekke andre steder over hele verden.