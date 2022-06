Dette skjedde i Ukraina

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 9. juni.

* Ukrainske soldater som forsøker å holde stand i Sievjerodonetsk, blir utsatt for konstante artilleriangrep fra russiske styrker, ifølge Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj. Ingen vil gi opp, sier han.

– Bombekastere, artilleri, stridsvogner, luftangrep, alt flyr her nå, sa han onsdag kveld.

* Polens president Andrzej Duda mener dialogen de franske og tyske statslederne forsøker å føre med Russlands president Vladimir Putin, legitimerer ham.

– Jeg er forbauset over alle disse samtalene de holder med Putin, over statsminister Scholz, over president Emmanuel Macron. De oppnår ingenting med samtalene, sier Duda i et intervju med den tyske avisa Bild.

Ifølge Duda er det å snakke med Putin «en slags legitimering av en person som er ansvarlig for krigsforbrytelser begått av det russiske militæret i Ukraina». Putin har ansvaret alene for at det russiske militæret gikk inn i Ukraina, selv om han fikk støtte fra militærledere, sier Duda.

* EU-parlamentet vedtok onsdag en resolusjon som tar til orde for at Ukraina får status som kandidatland. 438 parlamentsmedlemmer stemte for, 65 mot og 94 avsto fra å stemme, melder den tyske kringkastere Deutsche Welle.

Det skjedde etter at Ruslan Stefantsjuk, som er formann i den ukrainske nasjonalforsamlingen Verkhovna Rada, talte til parlamentet og ba om at landet får kandidatstatus.

Ukraina leverte sin medlemskapssøknad til EU kort tid etter at Russland invaderte landet i slutten av februar. I løpet av kort tid planlegger EU-kommisjonen å avgjøre hva som blir veien videre i medlemskapsprosessen.

* To briter og en marokkaner som ble tatt mens de kjempet for Ukraina, risikerer å bli dømt til døden av separatistmyndighetene i Donetsk, melder BBC.

De to britene Aiden Aslin og Shaun Pinner ble sett sammen med marokkaneren Saaudun Brahim i en video fra et rettsmøte som det russiske statlige nyhetsbyrået Ria Novosti har publisert, skriver kanalen.

Aslin og Pinner er blant annet tiltalt for å ha forsøkt å «ta makten», skriver The Independent. Separatistleder Denis Pusjilin sa mandag at det ikke kan utelukkes at mennene blir dømt til døden.

* Konsekvensene av Russlands krig i Ukraina blir stadig større for verdens befolkning, advarer FN-sjefen, som anslår at 1,6 milliarder mennesker blir rammet.

Russlands angrep på Ukraina har forsterket kriser verden rundt, og særlig skapt en matkrise som truer med å kaste millioner ut i sult. 1,6 milliarder mennesker i 94 land vil bli rammet av minst en form for krise som følge av krigen, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

– Krigens påvirkning på matsikkerheten, energi og økonomien er systematisk, alvorlig og tar seg opp i fart, sier han.