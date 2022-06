Putins nådeløse blodbad i Ukraina: – En russisk soldat dør hvert femte minutt

Pro-russiske tropper og stridsvogner i aksjon i utkanten av den beleirede sørlige havnebyen Mariupol. Etter over 100 dager med krig er tusenvis av soldater sendt hjem i kiste eller med alvorlige skader. Les mer Lukk

Russland har allerede mistet flere soldater enn de gjorde under invasjonen av Afghanistan. Nå bekrefter russiske myndigheter for første gang at hundrevis av vernepliktige er sendt til fronten.