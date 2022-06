Bankgruppe tror Russlands økonomi vil krympe med 15 prosent i år

NTB

15 år med vekst i den russiske økonomien blir visket ut av angrepet på Ukraina, spår en internasjonal bankgruppe som spår en nedgang på 15 prosent bare i år.

Den russiske økonomien vil fortsette å krympe også neste år, da med 3 prosent, spår bankgruppen Institute of International Finance.

Det er valutaen rubelens motstandskraft som delvis skjermer den russiske økonomien for konsekvensene av sanksjonene. Salg av olje og gass til høye priser bidrar til å holde rubelen sterk, samtidig som den russiske sentralbanken har økt styringsrenten og innført andre tiltak.

President Vladimir Putin sa denne uken at arbeidsledigheten synker, mens inflasjonstallene statistikkbyrået Rosstat kom med onsdag viser at prisveksten har avtatt noe fra nivået forrige måned.

Bankgruppen mener likevel at sanksjonene, som blant annet medfører at utenlandske selskaper forlater Russland, svekker økonomien kraftig og «visker ut mer enn et tiårs økonomisk vekst». De viktigste konsekvensene har ennå ikke begynt å merkes, konstaterer de.