Lavrov i hissig ordskifte med ukrainsk journalist

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ble overrumplet av et spørsmål fra en ukrainsk journalist i Tyrkia onsdag. Han anklaget ukrainerne for å være tyver.

Lavrov er i Tyrkia for å holde møter med sin tyrkiske kollega Mevlut Cavusoglu om matkrisen i verden og en mulig løsning på blokaden av ukrainske havner.

På en pressekonferanse reiste en journalist seg opp og henvendte seg direkte til Lavrov.

– Jeg er fra ukrainsk TV og vil absolutt stille et spørsmål, sa journalisten.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Lavrov så tydelig brydd ut av avbrytelsen, som kom etter at han og Cavusoglu hadde levert nøye vektede uttalelser fra scenen.

– Bortsett fra korn, hva annet har du stjålet fra Ukraina og hvem har du solgt det til? sa journalisten.

Lavrov smilte og fyrte tilbake:

– Dere ukrainere er alltid opptatt av hva dere kan stjele og dere tror alle tenker på samme måte. Vårt mål er klart: Vi vil redde folket fra presset fra et nynazistisk regime. Vi hindrer ikke kornet. For at det skal forlate havnene, må herr Zelenskyj gi ordren om det, sa Lavrov med henvisning til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Journalisten, Muslim Umerov, forklarer til AFP at han rakk opp hånden da det ble åpnet for spørsmål, men at han forsto at han ikke ville få snakke. Da reiste han seg og brøt inn.

– Jeg tok sjansen på å forstyrre pressekonferansen fordi alle oss i Ukraina venter på svaret på dette spørsmålet, sier journalisten.