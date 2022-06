Myndighetene i Odesa vil ikke rydde havnen for miner – frykter russisk angrep

NTB

Det er ikke aktuelt å rydde havnen rundt Odesa for å åpne for eksport av korn ut fra Ukraina, sa havnebyens myndigheter onsdag. De frykter russiske angrep.

– Øyeblikket vi frigjør tilgangen til havnen i Odesa vil den russiske flåten være der, sier talsperson Serhij Bratsjuk for myndighetene i Odesa.

Han viser til at Odesa har vært mål for en rekke russiske angrep siden krigen startet. Rundt 22 millioner tonn hvete ligger lagret i byen og kan ikke sendes ut på verdensmarkedet på grunn av den russiske blokaden.

Uttalelsene kommer etter at utenriksministrene i Tyrkia og Russland møttes i Ankara for å diskutere korneksport fra Ukraina. Den russiske blokaden i Svartehavet har ført til at Ukrainas eksport av korn sjøveien er blitt stanset. Eksportstansen truer matsikkerheten i deler av verden.