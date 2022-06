Sergej Lavrov: Russland vil sikre korneksport hvis Ukraina fjerner miner

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland vil sørge for sikre passasjer for skip som forlater ukrainske farvann. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

NTB

Russland vil sørge for sikre passasjer for skip som forlater ukrainske farvann, hevder utenriksminister Sergej Lavrov. Men først må farvannene ryddes for miner.

– Vi er klare til å gjøre dette i samarbeid med våre tyrkiske kollegaer, sa Lavrov på en felles pressekonferanse med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Cavasoglu i Ankara onsdag.

– Det eneste som trengs for at ukrainerne skal kunne sende fartøy fra havnene sine, for å løse problemet, er at det ryddes for miner eller markeres korridorer. Det kreves ikke noe mer, fortsatte Lavrov.

Sult som våpen

Han dro til Tyrkia for å diskutere korneksport fra Ukraina. Den russiske blokaden i Svartehavet har ført til at Ukrainas eksport av korn sjøveien er blitt stanset. Eksportstansen truer matsikkerheten i deler av verden.

Russland er blitt anklaget for utpressing og å bruke sult som våpen. FN har advart om at krigen vil forverre sulten rundt om i verden og påpeker at Afrikas 54 land importerer nesten halvparten av sin hvete fra Ukraina og Russland, og er derfor spesielt sårbare.

Tyrkias utenriksminister mener at det er legitimt av Russland å kreve at sanksjoner oppheves.

– Hvis vi trenger å åpne det internasjonale markedet for ukrainsk korn, så anser vi at å fjerne hindringer som står i veien for Russlands eksport, som legitime krav, sier Mevlut Cavusoglu.

Lavrov mener det er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som nekter å løse problemet ved å rydde sjøen for miner. Russlands president Vladimir Putin har tidligere sagt at landet er klar til å gi et «betydelig bidrag» til å løse den globale matkrisen mot at Vesten opphever sanksjonene mot landet.

Lavrov skal i Tyrkia ha samtaler om å heve blokaden, ifølge AFP. Tyrkia har, på forespørsel fra FN, tilbudt seg å eskortere konvoier fra ukrainske havner, til tross for at området er minelagt. Enkelte miner er også blitt oppdaget nær tyrkisk farvann.

EU-topper fordømmer blokaden

Både EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fordømte Russlands blokade av korneksport fra Ukraina da de talte til EU-parlamentet i Strasbourg onsdag.

– Russland bruker mat som et våpen i krigen. De stjeler korn, blokkerer havner og gjør jordbruksland om til slagmarker, sa Michel.

Han viste til at minst 20 millioner tonn korn ligger på lager i Ukraina i påvente av å bli eksportert. Det svekker matsikkerheten, presser opp hveteprisene og fører til sult, advarte Michel.

Tidligere denne uken anklaget han Moskva for å skape en global matkrise under et møte i FNs sikkerhetsråd. Uttalelsen fikk Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia til å forlate møtet.

Von der Leyen oppfordret på sin side til å jobbe for å bedre matsikkerheten for de aller svakeste. Hun rettet deretter en hard pekefinger mot Russlands president Vladimir Putin:

– Dette er en kald, ufølsom og kalkulert blokade fra Putin. Mat er en del av Kremlins terrorarsenal, og det kan vi ikke tolerere, sa von der Leyen.