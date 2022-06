Zelenskyj bestrider russisk gjennombrudd i Donbas

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser at Russland har gjort gjennombrudd i Donbas øst i landet. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB

NTB

Russiske styrker har ikke gjort gjennombrudd mot ukrainske styrker i Øst-Ukraina, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Han brukte sin daglige videotale tirsdag på å så tvil om russiske påstander om at seieren er nær forestående.

– Situasjonen ved fronten har ikke blitt endret betydelig de siste 24 timene, sa Zelenskyj, som la til at «det ekstremt heroiske forsvaret av Donbas fortsetter».

Her kan du lese flere artikler om krigen i Ukraina

De hardeste kampene er rundt Sievjerodonetsk, Lysytsjansk og Popasna, sa Zelenskyj videre.

– Vi har inntrykk av at okkupantene ikke trodde motstanden ville være så sterk, sa presidenten.

Russlands forsvarsminister hevdet tirsdag at Moskva nå har kontroll over 97 prosent av Luhansk-regionen. Ukrainske tjenestepersoner og militæranalytikere sa samtidig at rundt halvparten av Donetsk var tapt til russerne, ifølge nyhetsbyrået AP.

De to regionene utgjør sammen Donbas, som Russland har satt seg som mål å ta.