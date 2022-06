USA bekrefter: Militærhackere utfører offensive operasjoner i Ukraina-krigen

– Vi har gjennomført en rekke operasjoner over hele spekteret; offensive og defensive informasjonsoperasjoner, sier direktør for det nasjonale sikkerhetsbyrået og sjef for den sentrale sikkerhetstjenesten i USA, general Paul Nakasone. Les mer Lukk

Det er ikke bare tunge våpen som blir sendt over Atlanterhavet for å nedkjempe russerne. Nå bekrefter USAs militære at de også er aktivt inne for å forsvare Ukraina og avskrekke Russland.