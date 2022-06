Amerikansk rapport avviser at Ghani forlot Kabul med millioner i kofferten

NTB

Afghanistans tidligere president Ashraf Ghani tok ikke med seg millioner av dollar da han flyktet fra Kabul i august i fjor, ifølge en amerikansk rapport.

Rapporten fra spesialinspektøren for gjenoppbygging av Afghanistan (SIGAR) viser imidlertid at det ble tatt penger fra det afghanske palasset ved hjelp av helikoptre den dagen. Summen var i overkant av en halv million dollar, og ikke 169 millioner dollar, slik det ble hevdet.

Påstanden om at Ghani hadde tatt penger, kom fra flere medier, blant annet i Russland, etter at presidenten flyktet fra Kabul i et helikopter da Taliban tok makten i byen i august i fjor. Ghani har avvist påstandene og kalt dem grunnløse. Han lever nå i eksil i De forente arabiske emirater.

– President Ghanis avgang var angivelig såpass plutselig at presidenten var barbeint, noe som tvang en annen afghansk embetsmann til å finne presidentens sko. Presidenten hadde ikke tid til å finne fram passet sitt, sa en tjenesteperson til SIGAR.

SIGAR sa også at det er sannsynlig at betydelige pengesummer forsvant i den kaotiske perioden, inkludert fem millioner dollar som forsvant fra presidentens palass og titalls millioner som er borte fra hvelvet til landets hemmelige tjenester.

Rapporten viser til at SIGAR hindres i å konkludere nøyaktig om hva som hendte med pengene. Årsaken er at de ikke får tak i opptak og videoer fra de aktuelle dagene i august i fjor fordi det materialet er i Talibans besittelse.