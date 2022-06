Runar Søgaard har fått ny advarsel

– Ren løgn, sier 54-åringen om advarselen.

Den norske predikanten og TV-profilen Runar Søgaard har fått en ny advarsel av den svenske kriminalomsorgen, skriver Aftonbladet.

Det skjer etter at han i januar ble flyttet til en ny og strengere soningsanstalt. Søgaard startet soningen i november 2021. Før han ble flyttet, skal Søgaard ha mottatt flere advarsler.

– Det er ren løgn

Nå har han altså fått en ny advarsel.

I et vedtak fra den svenske kriminalomsorgen heter det at Søgaard forsøkte å påvirke ansatte ved fengselet til å prioritere hans problemstillinger i stedet for andres, skriver Aftonbladet.

Selv nekter Søgaard for dette.

– Jeg har ikke vært ubehagelig mot noen ved denne institusjonen. Det er ren løgn. Dette er skummel lesning, skal Søgaard ha sagt ifølge vedtaket.

Skatteunndragelse

Pårørende skal også ha ringt og truet med å kontakte pressen dersom ikke Søgaards saker blir tatt hånd om umiddelbart, ifølge Aftonbladet.

Det var i fjor sommer at 54-åringen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel for skatteunndragelse.

Søgaard er også kjent som eksmannen til artisten Carola Häggkvist.