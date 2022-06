Påstått leder av internasjonalt overgrepsnettverk pågrepet i Mexico

NTB

Mexicansk politi har pågrepet en nederlender som anklages for å lede et internasjonalt nettverk som driver med menneskehandel og overgrepsbilder av barn.

Den nederlandske statsborgeren blir kun identifisert som Nelson N. Han ble tatt på fersk gjerning, ifølge Ernestina Godoy ved påtalemyndigheten i Mexico by. Han er den «mulige lederen» av en internasjonal organisasjon av pedofile som ble dannet i 1982, heter det videre.

Pågripelsen skjedde etter en bred etterforskning der politiet samarbeidet med den frivillig organisasjonen Operation Underground Railroad (OUR), som jobber mot seksuelle overgrep mot barn.

OUR hadde informasjon om at mannen oppholdt seg i Mexico, og at han muligens var der for å utvide nettverket sitt av folk som driver med menneskehandel og materiale som viser overgrep mot barn.

Han ble deretter pågrepet. I boligen han antas å ha oppholdt seg i, ble det gjort beslag av overgrepsmateriale, datamaskiner, harddisker, minnekort og to nederlandske pass.

Ifølge etterforskerne har mannen mellom 2014 og 2021 flere ganger tatt til orde i sosiale medier for legalisering av sex med barn. Mannen har ifølge mexicansk politi blitt pågrepet flere ganger i Nederland, men skal ha vært på flukt siden i hvert fall februar.