Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til tirsdag 7. juni.

* President Volodymyr Zelenskyj sier han er sikker på at Ukraina vil bli gitt status som kandidatland i EU i løpet av de neste ukene, trass i Tysklands motstand.

– Dette vil være en avgjørelse for ikke bare Ukraina, men for hele det europeiske prosjektet, sa Zelenskyj i sin daglige videotale mandag og la til at utfallet ville avgjøre om EU har en framtid eller ei.

EU-kommisjonen planlegger å i løpet av kort tid avgjøre hva som er beste måte å gå videre i prosessen med Ukrainas medlemskapssøknad, som ble levert kort tid etter at Russland invaderte landet i slutten av februar.

Ved EU-toppmøtet i mars ble Zelenskyjs ønske om raskt medlemskap avvist. I stedet uttalte EU-lederne at de ville styrke båndene og partnerskapet med Ukraina, mens landet fortsetter på sin «europeiske vei».

* En avslutning på krigen i Ukraina kan ikke innebære at ukrainerne presses til å bøye seg for Russlands aggresjon, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg. Overfor Aftenposten advarer han mot å trekke logikken for langt om at Vesten må gi Putin en slik «avkjøringsrampe».

– Vi har alle et ansvar for å finne måter å avslutte krigen på, men det kan ikke innebære at vi skal presse Ukraina til å bøye seg for russernes aggresjon. For det første har ikke vi rett til å legge den type press på Kyiv. For det andre risikerer vi å belønne russisk maktmisbruk. I neste omgang kan det true oss, sier Natos generalsekretær.

Han understreker at målet er å bidra til at Ukraina overlever som selvstendig stat.

* Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia forlot et møte i Sikkerhetsrådet etter at EU-president Charles Michel anklaget Moskva for å skape en global matkrise. Det var mens Michel henvendte seg direkte til ham at Nebenzia forlot møtet, skriver New York Times.

– Kreml bruker matforsyninger som et skjult missil mot utviklingsland. De dramatiske konsekvensene av Russlands krig brer seg ut over hele kloden, sa Michel.

– Dette fører til høyere priser, skyver folk ut i fattigdom og destabiliserer hele regioner. Russland er eneansvarlig for denne matkrisen. Bare Russland, fortsatte han.

* Situasjonen i Mariupol er verre enn noen gang, sier en talsmann for byens ordfører til Sky News. Det har kommet meldinger om et mulig kolerautbrudd i byen. Den strategisk viktige havnebyen ved Azovhavet var beleiret av russiske styrker i mange uker før den til slutt falt.

Talsmann Vitallj Falkovskij sier til Sky News at han er klar over meldingene om et kolerautbrudd, men at han ikke har klart å «få dem 100 prosent bekreftet». Han sier videre til kanalen at situasjonen i byen stadig forverres på grunn av at mange lik fortsatt ligger ute.

Tidligere mandag sa Petro Andriusjtsjenko, en av ordfører Vadym Bojtsjenkos rådgivere, til United News TV at russerne stenger ned byen og at «ordet kolera blir nevnt blant de okkuperende myndighetene».

* Det kan være mer enn 2.500 personer fra stålverket Azovstal i Mariupol som nå sitter i russisk varetekt, ifølge Zelenskyj. På en pressekonferanse i Kyiv sa han at opplysningene om hva som kan vente dem, endrer seg hele tiden, skriver CNN.

Soldatene sitter i russisk varetekt i de ukrainske regionene Donetsk og Luhansk, og separatistmyndighetene i Donetsk har snakket om å stille noen av dem som forskanset seg i Azovstal, for retten for angivelige menneskerettsbrudd.