Zelenskyj er sikker på kandidatstatus i EU tross tysk motstand

President Volodymyr Zelenskyj sier han er sikker på at Ukraina vil bli gitt status som kandidatland i EU, trass i motstand fra Tysklands statsminister Olaf Scholz. Foto: Det ukrainske presidentskapets pressetjeneste via AP / NTB

NTB

President Volodymyr Zelenskyj sier han er sikker på at Ukraina vil bli gitt status som kandidatland i EU i løpet av de neste ukene, trass i Tysklands motstand.

– Dette vil være en avgjørelse for ikke bare Ukraina, men for hele det europeiske prosjektet, sa Zelenskyj i sin daglige videotale mandag og la til at utfallet ville avgjøre om EU har en framtid eller ei.

EU-kommisjonen planlegger å i løpet av kort tid avgjøre hva som er beste måte å gå videre i prosessen med Ukrainas medlemskapssøknad, som ble levert kort tid etter at Russland invaderte landet i slutten av februar.

Ved EU-toppmøtet i mars ble Zelenskyjs ønske om raskt medlemskap avvist. I stedet uttalte EU-lederne at de ville styrke båndene og partnerskapet med Ukraina, mens landet fortsetter på sin «europeiske vei».

På forhånd ønsket Polen, Estland, Latvia og Litauen at teksten fra toppmøtet skulle inneholde avgjørende formuleringer om at Ukraina har «perspektiv» om å bli EU-kandidatland, et uttrykk som på EU-språk betyr at et land er på vei til å bli medlem.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har siden gjort det klart at han ikke mener Ukraina bør få ta snarveier inn i unionen, og mens andre EU-land har uttrykt støtte for ukrainsk kandidatstatus, har den tyske regjeringen holdt fast ved motstanden.

Zelenskyj har gjort Oleksij Tsjernysjov, Ukrainas statsråd med ansvar for kommunikasjon og utvikling, til spesialutsendelse til Berlin for å argumentere for Ukrainas planer om EU-medlemskap.

Zelenskyjs regjering håper stadig at lederne av de 27 EU-landene vil gi Ukraina status som kandidatland på EU-toppmøtet 23. og 24. juni.

– EU bør omfavne Ukraina, sa Tsjernysjov før møter i Berlin, og han understreket at landet ikke ber om forskjellsbehandling.

– Vi venter ikke å tas inn gjennom bakdøra, ei heller en hurtiggodkjenning for Ukraina, sa han.