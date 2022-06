New York innfører aldersgrense for kjøp av halvautomatiske rifler

NTB

New York innfører 21-årsgrense for kjøp av halvautomatiske rifler av typen som er benyttet i en rekke skolemassakrer i USA de siste årene.

New Yorks guvernør, demokraten Kathy Hochul, undertegnet mandag den nye loven. Den innebærer også en ny merkeordning for våpen som vil gjøre det lettere for politiet å spore våpen brukt til forbrytelser.

Loven utvider også mulighetene til å ta våpen fra personer som blir oppfattet som en trussel mot seg selv eller andre, og den vil gjøre det vanskeligere for sivile å kjøpe skuddsikre vester.

– Dette er en begynnelse, det er ikke slutten. Tanker og bønner vil ikke få en slutt på dette, men kraftfulle handlinger vil, sier Hochul med henvisning til de siste skolemassakrene.