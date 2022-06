Dette skjedde i Ukraina i natt

Ukraina gjennomførte søndag motangrep på flere fronter, der de gjorde noe framgang, ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til mandag 6. juni.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte søndag fronten i Zaporizjzja-regionen øst i landet, der han møtte politiske og militære ledere.

– Det var mye jobb, en lang dag, sier presidenten i en kort videomelding han har lagt ut i sosiale medier. I den sier Zelenskyj videre at han besøkte Lysytsjansk i Luhansk og Soledar i Donetsk, som de siste ukene har blitt angrepet gjentatte ganger fra luften.

Ukraina gjennomførte søndag motangrep på flere fronter, der de gjorde noe framgang, ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW). Deler av Sievjerodonetsk skal ha blitt gjenerobret, og ukrainske styrker skal ha presset tilbake russiske styrker fra posisjoner i Kherson-området.

De russiske styrkene avanserer på sin side mot Svijatohirsk i Donetsk, tre mil unna byen Slavjansk, ifølge ISW.

* Ukraina sier de kontrollerer halvparten av Sievjerodonetsk. Byen er den største byen i Luhansk-regionen som ikke har falt til russiske styrker. Men Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj sier de venter et stort angrep fra russiske styrker i dagene som kommer.

– Halvparten av byen kontrolleres faktisk av våre styrker, sa han i et intervju søndag.

Russland har gjort framskritt i Luhansk de siste ukene etter å ha blitt presset tilbake fra andre områder, blant annet området rundt hovedstaden Kyiv. Etter å ha blitt presset av en russisk offensiv mot Sievjerodonetsk, har ukrainske styrker slått tilbake.

* The Global Fund, som bekjemper spredningen av sykdommer som hiv, aids og malaria, venter økende smitte av tuberkulose og hiv i Ukraina på grunn av krigen.

– Det er for tidlig å nøye vurdere konsekvensene av krigen på lang sikt, men vi venter at konflikten vil ha en betydelig innvirkning på forekomsten av tuberkulose og hiv i Ukraina og ellers i regionen, sier fondets leder Peters Sands til det tyske nyhetsbyrået RND.

Videre sier han at de store massene med mennesker som er på flukt og dermed gjerne oppholder seg mange på trange områder, kombinert med sviktende tilgang på helsetjenester, fører til at smittsomme sykdommer sprer seg hyppig.

* Ukrainske styrker drepte angivelig den russiske generalmajoren Roman Kutuzov søndag.

Kutuzov, som angivelig hadde lederstilling blant separatiststyrkene i Donetsk, skal ha blitt drept i nærheten av Popasna i Luhansk, skriver den amerikanske tankesmia Institute of the Study of War (ISW).

ISW melder at det vil være den sjuende russiske generalen som faller i krigen. Tankesmia skriver at det er bemerkelsesverdig mange og at dette vil fortsette fordi Russland sender generaler til fronten.

* Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skulle etter planen besøke Serbia mandag og tirsdag. Nabolandene slipper imidlertid ikke flyet hans gjennom. Det skriver den serbiske avisa Danas, som siteres av det russiske statlige nyhetsbyrået Interfax.

Bulgaria, Montenegro og Nord-Makedonia har stengt luftrommet for den russiske utenriksministeren. Ettersom resten av EU også har stengt luftrommet for alle russiske fly, kommer ikke Lavrov fram.

– Diplomatiet vårt har ikke mestret teleportering ennå, siteres en høytstående tjenesteperson i det russiske utenriksdepartementet på av Interfax. På agendaen for Lavrovs besøk sto diskusjoner om å forsyne Serbia med russisk energi.