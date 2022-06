Google tapte injuriesak mot australsk politiker

NTB

Google må betale mer enn 500.000 dollar til den australske ekspolitikeren John Barilaro for ærekrenkelser.

Barilaro var visedelstatsminister i New South Wales da den australske komikeren friendlyjordies lastet opp flere videoer på YouTube i 2020.

I videoen ble Barilaro anklaget for korrupsjon, og friendlyjordies, som egentlig heter Jordan Shanks, snakket med italiensk aksent for å gjøre narr av Barilaros italienske røtter.

Barilaro mener videoene er rasistiske, og han brøt sammen da det ble spilt av en video i retten som Shanks hadde filmet i en luksuseiendom som politikeren eide og leide ut på Airbnb. Han fortalte i retten at han var traumatisert.

Google, som eier YouTube, forsvarte seg i starten av saken, men de ga opp store deler av forsvaret etter hvert. Dommer Steven Rares mener de er ansvarlige for belastningen Barilaro ble utsatt for fra desember 2020, da advokatene hans skrev til selskapet med krav om at videoene ble fjernet, og beordrer selskapet til å betale oppreisning.

Dommeren mener videoene gjorde at Barilaro trakk seg fra embetet og at de påførte ham traumer. Han gikk av i oktober 2020.