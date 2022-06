Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til søndag 5. juni.

* To distrikter i Ukrainas hovedstad Kyiv er rammet av eksplosjoner tidlig i morgentimene, opplyser byens ordfører Vitalij Klitsjko. I 6-tiden forelå det ennå ingen detaljer.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i sin daglige videotale at 113 kirker er ødelagt i russiske angrep siden invasjonen startet 24. februar i år.

* Ukrainske styrker har gjennomført vellykkede lokale motangrep i Sievjerodonetsk, ifølge en analyse fra den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

* Fem sivile er drept og 20 såret i en rekke eksplosjoner nær byen Donetsk, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Russiskstøtte separatister som kontrollerer byen, hevder ukrainske styrker sto bak angrepet. Ukrainske tjenestemenn har ikke kommentert opplysningene.