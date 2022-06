Elleve skadd i ulykke med museumstog i Frankrike

NTB

Elleve personer ble skadd da et museumstog kolliderte med et damplokomotiv i Frankrike lørdag.

To vogner med til sammen rundt 30 personer på museumsjernbanen Coni'Fer kolliderte med et damplokomotiv. Foreløpige undersøkelser tyder på at ulykken skyldtes bremsesvikt, melder kringkasteren France 3.

Ulykken skjedde lørdag ettermiddag nær Pontarlier i den franske regionen Bourgogne-Franche-Comté.

Museumsjernbanen Coni'Fer går mellom Pontarlier og Vallorbe i Sveits.