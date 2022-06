Putins Rasputin: Slik ble «Guds stemme» Putins våpen

Han hevder at faren hans døpte nyfødte Vladimir Putin i all hemmelighet, og at presidenten er «guds gave» til Russland. Dette er patriark Kirill.

Ikledd gyldne kåper og en stor hvit krone brodert med Jesu melankolske ansikt beveger Vladimir Mikhajlovitsj Gundjajev, patriark Kirill, seg gjennom St. Basils katedral i Moskva. Han taler ofte til menneskene som sitter godt plassert i de 10.000 setene i den enorme katedralen, men hans ord har makt langt forbi byggets vegger.

Patriark Kirill er nemlig en av Putins nærmeste allierte.

Ved starten av krigen i Ukraina, før Putin gjorde det bannlyst å nevne invasjonen, bønnfalte russiske folk Kirill om å snakke fornuft med sin mangeårige kjenning. Da han gikk på prekestolen gjorde han det stikk motsatte. Under sine ukentlige TV-overførte prekener har Kirill malt et bilde av krigen som en apokalyptisk kamp mot onde krefter som forsøker å knuse Guds gave, Moder Russland.

«Guds ønske» å utvide Russland

Patriark Kirill avbildet sammen med Vladimir Putin i Moskva i 2014. Les mer Lukk

Dagen før russiske stridsvogner dundret gjennom det ukrainske landskapet la Kirill en verbal hånd på russiske soldaters skuldre, skriver LA Times.

– Det finnes ikke tvil. Dere har valgt riktig vei i livet, sa Krill til Russlands unge lovende. Nå kjemper de en innbitt krig i nabolandet Ukraina.

Ifølge patriarken er det «Guds ønske» at Russland, Ukraina og Hviterussland blir ett.

Men hvem er Kirill, og hvordan ble han blant Russlands mektigste personer?

Han ble født inn i en prestefamilie i Leningrad i Sovjetunionen, dagens St. Petersburg i Russland, 20. november 1946, og gikk raskt i sin fars forspor. Allerdede som tenåring, i 1965, begynte han på Leningrad presteseminar.

Han var ennå ikke fylt 30 da han 14. mars 1976 ble viet til biskop av Vyborg tett inntil finskegrensen.

I Russland er 71 prosent av befolkningen medlem av Den russisk-ortodokse kirke. Med sine 80 millioner medlemmer er den verdens største ortodokse kirke. Kirken har eksistert i over 1000 år. Etter at Kirill tok over som patriark i 2009, har han sørget for å flette kirken inn i russisk politikk.

– Han må ha vært tilknyttet KGB

Han kom sakte men sikkert til makt i løpet av Sovjets tid, en periode hvor religion ikke sto øverst på hylla, og Kirill skal angivelig ha tilknytning til den russiske etterretningstjenesten KGB.

– En person i kirken fikk ikke makt i Sovjetunionen uten å være tilknyttet KGB, sier professor Georg Michels til LA Times. Michels har Russland og Ukraina som sitt fokusområde.

Da Kirill holdt sin første preken i 2009 var daværende visepresident Vladimir Putin til stede, men patriarken hevder at forholdet deres har langt mer solide røtter; han hevder nemlig at det var hans far som døpte Vladimir Putin i all hemmelighet i Leningrad, nå St. Petersburg, 1952.

Da Putin igjen ble Russlands president i 2012, jublet Kirill og kalte det «et mirakel fra oven». Plutselig var Putin å se med kors rundt halsen.

Putin var til stede da Kirill tok over som den nye patriarken i 2009. Les mer Lukk

– Som en bombe i kirken

Da Kirill kom til makten i 2009 var den russiske kirkes ståsted sementert: Så lenge Den ukrainske gresk-katolske kirke nekter å underkaste seg Den russisk-ortodokse kirke, så vil aldri et møte mellom Patriarken og Paven kunne finne sted.

Kort tid etter Kirill tok over satt han ved pavens bord, og frykt spredte seg blant konservative biskoper. Forsøker Kirill å modernisere kirken?

Patriark Kirill avbildet sammen med pave Frans i 2016. Paven er den eneste religiøse lederen i den kristne verden som er mektigere enn partiarken. Les mer Lukk

– Hans retorikk gikk av som en bombe i kirken, sier Dmitry Sverdlov til The Moscow Times. Sverdlov er en tidligere prest som ble tvunget til å forlate kirken etter å ha gått ut offentlig og kritisert kirkens håndtering av Pussy Riot-saken. Han mente at kirken ikke burde blande seg inn i politikken.

Da Putin kom tilbake til makten etter en svipptur innom statsministerstolen, var han på leting etter nye allierte. Ifølge den russiske kirkeeksperten Ksenia Luchenko fant Putin det han trengte i Russlands nest mektigste institusjon, kirken.

– Dermed ble kirken om til et slags ideologidepartement, og Kirill hevder at Putin reddet Russland fra total kollaps, sier Luchenko til The Moscow Times.

Kirill var bekymret over den stadig voksende uroen i Russland, som ble desto mer høylytt etter Pussy Riots protest i St. Basils katedral i 2012. Patriarken viste sin støtte til Putin og Kreml, og Kreml sørget for at han til gjengjeld fikk mer mediedekning og at ortodokse verdier ble innført som pensum i skolen.

Putin gratulerer Patriark Kirill med 11 år som kirkens overhode i Russland. Les mer Lukk

«Putins Rasputin»

Patriarken skal angivelig sitte på enorme verdier, deriblant en rekke yachter, klokker verdt 300.000 norske kroner og luksuseiendommer i Moskva. Dette har angivelig ikke påvirket hans popularitet blant folket. Med rikdom og makt er han blitt en slags «Putins Rasputin».

Grigorij Rasputin var en religiøs mann som hadde stor innflytelse på tsarfamilien før de ble drept på tidlig 1900-tallet. Les mer Lukk

Rasputin var en russisk mystiker som hadde innflytelse over Romanov-dynastiet i dets siste fase, i tiden før tsarfamilien ble massakrert i 1918. Grigorij Jefimovitsj Rasputin var født i en bondelandsby langt fra tsarfamilien. Han fikk kallenavnet «Rasputin», som betyr «den utsvevende», for sin gudfryktighet kombinert med seksuell promiskuitet. Dette la grunnlaget for Rasputins senere religiøse praksis.

I 1905 møtte Rasputin tsarina Aleksandra, og han ble hyret til å helbrede sønnen Aleksej, den russiske tronarvingen som led av hemofili, også kalt blødersykdom. I perioden med tsarfamilien innledet han et forhold til tsarinaen og fikk mer og mer innflytelse via henne og ektemannen, tsar Nikolas II.

I 1916 skrev Rasputin et brev til tsaren der han spådde sitt eget drap. I brevet skrev han: «Hvis det er dine slektninger som har stått bak min død, så vil ingen i din familie være i live i mer enn to år». 23 dager senere ble Rasputin drept av tsar Nikolai IIs slektninger, og to år senere ble hele tsarfamilien drept i en massakre.

Den religiøse figuren Rasputins enorme innflytelse på den regjerende makten har likhetstrekk med makten Kirill har i dagens Russland. Men det er også forskjeller.

Historisker Ksenia Luchenko tror ikke at patriarken og Putin har et nært forhold på personlig plan, og skisserer heller et mer profesjonelt forhold hvor makt og goder byttes mot ubetinget støtte til Putins regime.

– Han må ofre tronen sin og stanse Putin

The World Council of Churches (WCC) ber nå Kirill om å stanse Putins krigføring i Ukraina. Under et TV-overført intervju i Hellas gikk patriark Bartholomew på luften med et klart og tydelig budskap til sin russiske kollega.

– Jeg forventer at bror Kirill tar grep i denne kritiske og historiske tiden. Han må risikere å ofre tronen sin og fortelle Putin at han nekter å stille seg bak krigføringen hans, sa Bartholomew ifølge Reuters.

4. mai gikk Europakommisjonen ut og foreslo å fryse patriarkens midler, hvor de la frem en svarteliste med russiske forretningsfolk, offiserer og andre mektige russere, deriblant kirkens overhode. Sanksjonene vil også innebære at patriarken ikke vil kunne forlate Russland.