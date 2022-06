USAs president Joe Biden måtte evakueres da et fly ble observert i lav høyde over huset der han oppholdt seg

USAs president Joe Biden måtte evakueres av frykt for mulig terrorangrep.

Bidens sikkerhetsfolk tok rask affære da flyet nærmet seg Bidens bolig i Delaware.

– Et lite privatfly gikk inn i et begrenset luftrom, og det ble tatt forholdsregler, opplyser en ikke navngitt tjenestemann i Det hvite hus, ifølge Boston Herald.

Hendelsen skal ha funnet sted klokken 13.49 lokal tid. Få minutter senere var presidentparet evakuert til sikkert sted.

Presidentparet ble evakuert til lokal brannstasjon



Ifølge Fox News valgte sikkerhetsfolkene å kjøre Biden og hans kone til en nærliggende brannstasjon.

Det var trolig et mindre privatfly som fløy inn i en flyforbudssone rundt eiendommen hvor USAs president oppholder seg.

Flyet skal umiddelbart ha blitt eskortert ut av luftrommet der småflyet oppholdt seg uten tillatelse.

Var på feil radiokanal: – En feiltagelse



Hendelsen ble senere avdramatisert.

– Alt indikerer at flyet har kommet inn i et sikret område ved en feiltagelse, opplyser en talsperson for de hemmelige tjenestene.

Småflyet skal ha kommet inn i luftrommet over Rehoboth Beach ved en feiltakelse, fordi flygeren var på feil radiokanal.

16 kilometers flyforbudssone



Ifølge det amerikanske luftfartstilsynet FAA er det innført en flyforbudssone på 16 kilometers radius rundt Bidens oppholdssted, samt et større område med lettere restriksjoner.

I fjor ble sikkerheten skjerpet ved presidentferiehjemmet i Rehoboth Beach i Delaware. Da ble det bygd et nytt sikkerhetsgjerde rundt eiendommen.