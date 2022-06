Putin skryter av at russiske styrker skal ha ødelagt våpen fra USA

– Vi knekker fiendens våpen som nøtter, sier Putin.

Uttalelsen kom i et intervju med TV-kanalen Rossiya-1, og er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Med selvsikker mine hevder den russiske presidenten at russiske styrker eliminerer den ene våpenlasten etter den andre.

– Russiske luftvernstyrker har skutt ned dusinvis av ukrainske våpen og knekker dem som nøtter. Dusinvis har blitt ødelagt, sier Putin, ifølge USNews.com.

Vestlige land fortsetter å pøse på med nye våpenleveranser. Håpet er at ukrainerne skal klare å forsvare seg og slå tilbake de mange angrepene fra de tallmessige og utstyrsmessige overlegne russiske styrkene.

Prøver å ødelegge våpen og forsyningslinjer



Blant annet har USA lovet nye forsendelser av svært kraftig og langtrekkende artilleri. Før våpnene kan tas i bruk må mannskaper læres opp utenlands. Deretter må våpensystemene transporteres til Europa, og så sendes videre inn i Ukraina fra et Nato-land som grenser til Ukraina. Til slutt starter den farlige ferden til frontlinjene hvor våpnene kan tas i bruk.

Derfor har Russland satt inn ressurser for å ødelegge de vestlige våpenleveransene før de når fram til frontene. Men Ukraina er et stort land, og det er mange veier og måter å transportere våpnene på.

Dersom våpnene kommer fram vil det kunne gi ukrainerne mulightene til å endre styrkeforholdet, nekte russerne større erobringer og til og med drive russerne ut av ukrainsk territorium.

Zelenskyj har dessuten sagt at Ukraina vil kjempe til hele landet er frigjort av de russiske okkupantene. Det kan derfor vise seg å bli en svært langvarig krig.

Russisk nederlag i Kyiv, Kharkiv og delvis i Kherson



Her prøveskytes amerikanske Himars-raketter. Slike rakettsystemer er nå på vei mot Ukraina, men eksperter advarer om at rakettene kommer for sent. Les mer Lukk

Men trass i russernes enorme militærapparat, har den ukrainske hæren klart å stå imot Putins krigsmaskin og holde sine posisjoner mange steder.

I Kyiv måtte russerne gjøre retrett, i Kharkiv er russerne drevet tilbake til den russiske grensen, og i Kherson skal ukrainske styrker ha gjenerobret opptil åtte kilometer av der russerne sto for kort tid siden.

I Øst-Ukraina derimot har Russland satt inn sitt aller tyngste skyts. Reservestyrker er også på vei, og det angripes natt og dag med tunge våpen, for det meste med artilleri kombinert med fly, tanks og raketter støttet av fremrykkende bakkestyrker og stormtropper.

Ifølge BBC skal ukrainske styrker ha slått tilbake ni angrep bare det siste døgnet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa før helgen at Russland okkuperer om lag en femtedel av ukrainsk territorium.

Nato-sjefen: Krigen vil bli langvarig



Russland bruker nå alle tilgjengelige styrker på å erobre byen Sievjerodonetsk i sitt forsøk på å ta kontroll over hele Donbas, ifølge ukrainske myndigheter.

Russiske myndigheter hevder de dreper hundrevis av ukrainske soldater hver eneste dag, mens det kommer rapporter fra ukrainsk side om at russerne taper enda mer. Ingen av opplysningene er bekreftet fra uavhengig hold.

Så mange som 80.000 russiske soldater skal enten være drept, såret eller på annen måte være satt ut av spill. Dette er ubekreftede ukrainske tall. Ukraina har ikke opplyst om sine samlede tap, men også de skal være betydelige.



Natos generalseretær Jens Stoltenberg uttalte nylig under sitt USA-besøk at krigen i Ukraina trolig blir langvarig, og at den allerede bærer preg av å være en utmattelseskrig med daglige artilleridueller hvor frontlinjen skyves fram og tilbake hver eneste dag.

Ukrainske styrker selger seg dyrt – store tap på begge sider



Ukrainske styrker har tatt i bruk anitanksystemet Javelin mot de russiske angriperne. Les mer Lukk

Ifølge britisk etterretning skal russerne den siste tiden ha rykket sakte men sikkert frem, men har måttet ta store tap. Samtidig biter de ukrainske styrkene hardt fra seg og selger seg dyrt.

Ukrainerne får dessuten skryt for sine taktiske disposisjoner, mens russerne på sin side har vist store svakheter og lav kampmoral.

Ifølge forhandler i den ukrainske delegasjonen, David Arakhamia, ønsker Ukraina å styrke sin posisjon på slagmarken med nye våpen fra Vesten.

– Styrkene våre er klare til å bruke de nye våpnene. Da tror jeg vi kan sette i gang en ny runde med samtaler basert på en styrket posisjon, sa Arakhamia på ukrainsk fjernsyn, skriver Reuters.

Bare tiden vil vise hvem som har mest krefter og utstyr til å stå løpet ut. Det er ikke ventet at noen av partene vil gå seirende ut av krigen, men at krigen trolig vil bli avgjort ved forhandlingsbordet. Da vil situasjonen på bakken og styrkeforholdet bli helt avgjørende for hvilke betingelser fred skal oppnås.