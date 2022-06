Ukraina anklager Russland for brann i ortodoks kirke

NTB

Ukraina beskylder Russland for at en av Ukrainas helligste ortodokse kirker står i brann, midt i kampene i Donbas.

Et bilde som ble postet sammen med kulturminister Oleksandr Tkastsjenkos anklage, viser en tjukk røyksøyle og flammer over kirkens løkkuppel. Han sier hele kirken står i brann, og at rundt 300 mennesker, blant dem 60 barn, hadde søkt tilflukt i kirken.

– Russland fortsetter å bevise at de ikke evner å være del av den siviliserte verden, sier Tkastsjenko.

Kampene den siste tiden har foregått i Luhansk- og Donetsk-regionene etter at de russiske styrkene ble presset ut av Kyiv- og Kharkiv-regionene.

Russland avviser imidlertid at de er ansvarlig for brannen i kirken, og sier de ikke har styrker i området for tiden.

Dormition-kirken og klosteret ved bredden av Severskyj-Donetsk-elva i nærheten av Sviatogirsk i Donetsk er en av de største trekirkene i Ukraina og er en av de tre helligste stedene for ortodokse ukrainere. Før krigen kom tusener av pilegrimer til kirken.