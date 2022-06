Mange pågrepet i Hongkong på 33-årsdagen for Tiananmen-massakren

NTB

Myndighetene i Hongkong brukte lørdag store ressurser på å hindre all offentlig markering av massakren på Tiananmen-plassen i Beijing for 33 år siden.

Mange mennesker ble pågrepet da politiet slo hardt ned på alt som kunne ligne en markering av dagen rundt Victoria-parken i sentrum der det tidligere hvert år var store markeringer.

Reportere fra AFP så at minst fem-seks mennesker ble ført bort av politiet utover kvelden, blant dem Yu Wai-pan fra Ligaen av sosialdemokrater (LSD), som kom til parken sammen med to andre og sto stille i sorg.

Han ble senere løslatt, men et annet partimedlem ble arrestert for å bære en T-skjorte med bilde av en avdød kinesisk dissident og et munnbind med teksten "Sørg over 4. juni".

Utover kvelden slo mange mennesker spredt rundt parken på lyset på mobiltelefonene sine, og politiet brukte høyttaler for å advare dem og be dem slå dem av. Andre satte igjen led-stearinlys i telefonkiosker eller på gatehjørner rundt parken.

Tusener drept

Den 4. juni 1989 rykket kinesiske soldater og stridsvogner inn på plassen som på norsk er kjent som Den himmelske freds plass. Målet var å fjerne titusener av studenter som i ukevis hadde demonstrert for demokratiske reformer.

Hundrevis, om ikke tusenvis, av mennesker ble drept som følge av den brutale maktbruken. Siden har Kina ikke tolerert diskusjoner om det som skjedde.

Avstengt park

Hongkong har gjennom årene vært det eneste stedet i Kina der det har vært lov å markere dagen. Men etter at Kina festet grepet om territoriet, har alle minnesmerker blitt fjernet og offentlige markeringer blitt forbudt.

Sist gang Hongkong-kinesere kunne tenne lys for ofrene, var i 2019. Etter det har flere aktivister som har trosset forbudet, blitt dømt til flere år i fengsel.

Lørdag var store deler av Victoria Park i sentrum av Hongkong stengt, parken der titusener av mennesker i tidligere år har samlet seg til minnemarkeringer.

Et stort antall politibetjenter patruljerte både ved parken og i forretningsstrøket Causeway Bay like ved. En rekke personer ble stanset og kroppsvisitert, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Truer med fengsel

På forhånd har myndighetene advart folk mot å delta på ulovlige samlinger og sagt at de risikerer opptil fem års fengsel.

En ung mann i svart T-skjorte oppgir at han ble stanset av politiet, trolig fordi han bar en hvit blomst.

– Politiet advarte meg mot å gjøre noe for å få folks oppmerksomhet. Men folk går til jobben, og jeg går bare forbi med en hvit krysantemum, sier mannen, som har pleid å delta på minnemarkeringene.

Hvit krysantemum er et symbol på sorg i Hongkong.

Nyhetsbyrået AFP melder også at en annen mann i svart T-skjorte ble kjørt bort i en politibil.