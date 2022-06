Alarmen på Trafalgar Square er avblåst

NTB

Trafalgar Square ble lørdag evakuert og sperret av få timer før feiringen av dronning Elizabeths 70-årsjubileum skulle fortsette.

– Vær vennlige og ikke kom til stedet, skrev politiet på Twitter lørdag formiddag. Bilder viser hvordan plassen blir tømt og sperret av. Men like etter kom en beroligende beskjed.

– Politiet er fortsatt på plassen, men hendelsen er avsluttet, og plassen åpnes innen kort tid, het det.

Flere britiske medier skriver at evakueringen trolig skyldtes at politiet gjennomførte en kontrollert eksplosjon etter funn av en mistenkelig gjenstand eller bil.

I sosiale medier ble det meldt om et kraftig smell.

– Kontrollert eksplosjon ved Trafalgar Square. Politiet sier betjenter håndterte et mistenkelig kjøretøy. «Ikke få panikk over at dere hørte et smell» sa en politibetjent på stedet, skriver journalisten Crystal Goomansingh på Twitter.

Storbritannia er nå midt i feiringen av dronning Elizabeths platinajubileum. London har siden torsdag vært full av mennesker som deltar på folkefesten.