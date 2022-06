Russland: Vesten begår krigsforbrytelser og bedriver «proxy-krig»

Russlands FN-ambassadør går hardt ut mot Vesten og sier de begår krigsforbrytelser fordi de sender våpen til Ukraina.

Den siste tiden har flere vestlige land sendt våpen og avanserte rakettsystemer til Ukraina. Dette for å hjelpe landet å vinne krigen mot Russland.

Det har Russland vist stor misnøye mot, og hevder bare er med på å eskalere konflikten mellom dem og Ukraina.

Nå mener Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia Vesten begår krigsforbrytelser ved å levere våpen til Ukraina.

– Ukraina bruker våpnene for å drepe sivile

Til det russiske nyhetsbyrået TASS hevder Nebenzia at våpnene Ukraina får av Vesten brukes til å skyte mot boligområder og drepe sivile i de østlige delene av Ukraina.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia i Sikkerhetsrådet.

– Vesten begår nok en krigsforbrytelse når den forsyner Ukraina med våpen, angivelig for å øke kapasiteten og gi mulighet til å presse Russland tilbake. Men Ukraina bruker disse våpnene for å fortsette å bombardere boligområder i Donbas, slik de har gjort de siste åtte årene, og drepe kvinner, eldre og barn, sier han.

Han viser til at USA har gitt Ukraina rakettsystemer han hevder har blitt brukt i et angrep i Makiivka nær Donetsk – et angrep han sier drepte 5 mennesker, deriblant en fem år gammel jente.

I begynnelsen av mai ble et oljelager i Makiivka angrepet. Byen er kontrollert av prorussiske separatister, og de hevdet da de ble utsatt for ukrainske granatangrep. Ifølge CNN ble én person drept og to såret i angrepet. Og ikke fem som Nebenzia hevder.

Hevder Vesten driver stedfortrederkrig mot Russland

– USA annonserte nylig også planer om å levere flere rakettsystemer til Ukraina. Dette kan bare føre til ytterligere eskalering av konflikten – en konflikt Washington hyklersk hevder å være så ivrige etter å få slutt på, legger Nebenzia til.

Dette fører seg i rekken av russisk propaganda som hevder Vesten ønsker å eskalere krigen for egen vinning.

Russlands tidligere president og statsminister, Putin-allierte Dmitrij Medvedev.

I et intervju med Qatars Al Jazeera hevdet blant annet Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev at USA og EU var årsaken til at Ukraina trakk seg fra forhandlingene med Russland.

– De var klare til å diskutere Ukrainas nøytrale status, demilitarisering, denazifisering og – i visse aspekter – å anerkjenne territoriale realiteter. Men så gikk de fra forhandlingene, fordi de begynte å motta masse penger og våpen fra Vesten, sier Medvedev i intervjuet gjengitt av TASS.

Han hevder Vesten fører en stedfortrederkrig mot Russland.

– Men det er Ukraina som kjemper, ikke USA eller Europa. De ønsker ikke å spare livet til ukrainere og forsyner landet ivrig med våpen og penger. Ved å gjøre dette oppmuntrer de faktisk fiendtlighetene til å fortsette. Deres deltakelse i dette er begrenset til den såkalte stedfortrederkrigen.