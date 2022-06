Russisk fly holdt tilbake på Sri Lanka

NTB

Et russisk passasjerfly er holdt tilbake på Sri Lanka som følge av internasjonale sanksjoner mot Russland.

Flyet fra Aeroflot, en Airbus A330, skulle ha fraktet russiske turister tilbake fra Sri Lanka, men ble torsdag holdt igjen av myndighetene på flyplassen i Colombo. Det får tidligst forlate landet 16. juni.

Det vil imidlertid avhenge av utfallet i en domstol på Sri Lanka. Retten skal behandle en anmodning fra et irsk leasingselskap, som gjør krav på flyet.

Det er ikke oppgitt hvor mange passasjerer som nå er strandet på Sri Lanka. Men Aeroflot opplyste fredag at selskapet forsøker å få de russiske turistene sendt hjem på andre flygninger. Selskapet har innstilt salg av nye billetter til Sri Lanka.

Saken førte fredag til at det russiske utenriksdepartementet kalte Sri Lankas ambassadør til Moskva inn på teppet og ba om at situasjonen må løses så fort som mulig.

Som følge av den russiske invasjonen av Ukraina har land i Vesten stengt luftrommene for russiske fly. Videre er registreringen til over 700 fly som er innleid av russiske selskaper fra utlandet, blitt kalt tilbake.

Russland har derfor overført innleide fly til sitt eget register. Men det betyr at de risikerer å bli konfiskert på mange flyplasser verden rundt. For å unngå det, har russiske flyselskap begynt å kjøpe fly fra leasingselskaper, noe som ikke anses for å være brudd på sanksjonene.