Tolv savnet etter togulykke i Tyskland

NTB

Tolv personer er savnet etter togulykken sør i Tyskland fredag, der et regiontog sporet av. Fire personer mistet livet.

– Vi er litt bekymret over at vi fortsatt har meldinger om tolv savnede personer som ennå ikke er gjort rede for, sier innenriksminister Joachim Herrmann i delstaten Bayern til kringkasteren BR.

Det kan hende at de tolv er på sykehus og at identiteten til noen av de alvorlig skadde ikke er bekreftet ennå, legger Herrmann til. Han håpet fredag kveld at politiet snart kan få bekreftet statusen.

Herrman utelukker imidlertid ikke at det kan være flere omkomne under de avsporede og veltede togvognene.

Minst fire personer er bekreftet i ulykken. Lokalavisen GAP-Tagblatt skriver at 30 personer ble skadd, 15 av dem alvorlig. Mange av passasjerene oppgis å være skoleelever og studenter.

Avsporingen skjedde midt på dagen fredag nær byen Garmisch-Partenkirchen. Flere vogner falt ned i en skråning ved siden av jernbaneskinnene.

Toget hadde rundt 140 passasjerer om bord og var på vei til München.