Minst 50 skadd i togkollisjon i Slovakia

NTB

Minst 50 personer er skadd i en togulykke i Slovakia. Et lokomotiv kolliderte med et passasjertog.

Ulykken skjedde fredag kveld. Først ble det oppgitt at rundt 100 personer var blitt skadd, men et nytt anslag viste at det dreide seg om minst 50 skadde, melder kringkasteren Markiza.

Samferdselsdepartementet i Bratislava og det statlige togselskapet bekrefter ulykken overfor nyhetsbyrået TASR.

Passasjertoget hadde stanset på grunn av en feil og ble påkjørt av lokomotivet som var blitt sendt til stedet for å hjelpe, opplyser departementet.

Ulykken skjedde nær Strecno i den nordlige delen av landet, nær et viktig jernbaneknutepunkt som forbinder landets sentrale deler med hovedstaden Bratislava og nabolandet Tsjekkia.