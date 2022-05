Olga Skabeyeva på russisk TV: – Tredje verdenskrig har startet

Hevder Russland allerede er i krig med Nato.

– Man kan trygt si at dette har eskalert til tredje verdenskrig, det er helt sikkert. Akkurat nå kjemper vi definitivt mot Natos infrastruktur, om ikke Nato selv. Det må vi erkjenne.

Uttalelsen kom under mandagens utgave av programmet 60 Minutes på TV-kanalen Rossiya 1, skriver The Independent.

Olga Skabeyeva (37) regnes som en erfaren og populær programleder i Russland. Hun beskrives som en propagandist som entusiastisk følger Kreml-linjen i sine sendinger på Russlands nest mest sette nyhetsprogram.

Sammenlignes med Fox News-profil



Olga Skabeyeva leder programmet 60 Minutes på TV-kanalen Rossiya 1. (Skjermdump)

Hun skal være en av de best betalte TV-vertene, på statens regning.

I programmene kommer hun ofte med oppsiktsvekkende uttalelser og påstander om russiske embetsmenn innen både det militære og i politikken.

Den russiske medieforskeren Vasily Gatov sammenligner henne med den amerikanske Fox News-verten Tucker Carlson, som omtales som kontroversiell, skandaløs og polariserende.

Skabeyeva har tidligere fått kallenavnet «Iron Doll of Putin TV» på grunn av sin kritikk av den russiske opposisjonen.

– Vi blir tvunget til å demilitarisere Nato som helhet

I sin siste sending gikk Skabeyeva lenger enn den offisielt uttalte linjen om å demilitarisere Ukraina. Skabeyeva tok også til ordet for at Moskva nå måtte utvide målet om demilitarisering til også å gjelde Nato-land.

– Det er kanskje på tide å innrømme at Russlands spesialoperasjon i Ukraina nå er over i den forstand at en virkelig krig har startet, tredje verdenskrig. Vi blir tvunget til å demilitarisere, ikke bare Ukraina, men Nato som helhet, sa Olga Skabeyeva, ifølge The Mirror.

Hun begrunnet dette med Vestens enorme leveranser av moderne våpen, og spesielt den ukrainske hærens bruk av amerikanske M777-haubitser i Donbas.

Påstanden om at 3. verdenskrig allerede er i gang mente hun kunne forklares med at den startet allerede for seks uker siden da det russiske flaggskipet «Moskva» ble skutt i senk i Svartehavet.

Soros: – Sivilisasjonen kan gå under

Den amerikanske milliardæren George Soros. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

I forrige uke advarte den amerikanske milliardæren George Soros om at sivilisasjonen kan gå under og at Russlands invasjon av Ukraina kan være starten på tredje verdenskrig.

– Vi må mobilisere alle ressursene våre for å få tidlig slutt på krigen. Den beste og kanskje eneste måten å bevare sivilisasjonen vår på er ved å bekjempe Putin så fort som mulig, sa Soros under Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits.

Skarp USA-kritikk av Lavrov



Det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet at høytstående russiske forsvarsfolk har også forsøkt å legitimere krigen som en tredje verdenskrig mot Vesten, ifølge Institute for the Study of War.

I april kom USAs forsvarsminister Lloyd Austin med skarp kritikk av Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs kommentarer om en mulig tredje verdenskrig og bruk av atomvåpen.

Senere har Russland tonet ned faren for atomkrig så fremt ikke selve eksistensen av den russiske staten er truet.