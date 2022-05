Shanghai åpner opp etter hard nedstenging

NTB

Myndighetene i Shanghai vil fjerne en rekke coronatiltak og la mange innbyggere bevege seg fritt i millionbyen etter to måneder der det meste har vært stengt.

Helt siden mars har millioner av innbyggere måttet holde seg inne i egne leiligheter i lange perioder, mens butikker, fabrikker, kontorer og offentlige parker har vært stengt.

De siste ukene har myndighetene begynt å lette på noen av restriksjonene, og tirsdag kom meldingen om at innbyggere som bor områder med lav risiko, skal få lov til å bevege seg fritt rundt i byen fra og med onsdag. Det anses som et stort skritt mot en mer normal hverdag for de 25 millioner innbyggerne i Kinas største by.

– Fra 1. juni vil byen gå inn i den tredje fasen, fasen der vi skal gjenopprette normal produksjon og levemåten i byen, sier viseordfører Zong Ming.

Kjøpesentre, dagligvarebutikker, apotek og skjønnhetssalonger vil kunne drive med 75 prosents kapasitet, mens parker og andre friluftsområder vil åpne gradvis, opplyser hun videre.

Langsom skoleåpning

Men kinoer og treningssentre kommer fortsatt til å være stengt. Skolene, som har vært stengt siden midten av mars, vil kun åpne litt etter litt på frivillig basis.

Nedstengingen i Shanghai har vært et forsøk på å slå ned all coronasmitte, som nå er drevet at den svært smittsomme omikronvarianten. Siden midten av mars har byen registrert over 63.000 coronatilfeller og nesten 600 coronarelaterte dødsfall. Nå signaliserer myndighetene at det verste er over.

Mange har opplevd nedstengingen som både vanskelig og unødvendig streng, noe som gjenspeiles i en rekke kritiske innlegg i sosiale medier.

– Vi burde ha vært frie helt fra begynnelsen, så ikke forvent at jeg skal være dypt takknemlig nå som de har gitt den tilbake til oss, sier småbarnsmoren Chen Ying til nyhetsbyrået AFP.

Hun ser fram til å endelig ta en spasertur sammen med sin to år gamle sønn, men kommer fortsatt til å ha hjemmekontor.

Kinesiske medier publiserte tirsdag bilder av oransjekledde arbeidere som fjernet noen av sperringene som har preget byen de siste ukene.

Biler og busser på veiene

Selv områder uten smitte har vært stengt ned, men der har innbyggere fått lov til å gå ut noen få timer for å handle dagligvarer såfremt de hadde med seg koronapass.

I lavrisiko-områder blir det nå lov å kjøre bil, og innbyggerne vil få lov til å besøke familie og venner utenfor egen bydel.

Kollektivtransporten starter også opp igjen. Men alle som bor i Shanghai, må i karantene hvis de skal reise til andre steder i Kina. De vil også trenge en negativ test som er tatt i løpet av de siste 72 timene for å kunne komme inn på offentlige steder. I områder med «høy risiko» vil det fortsatt være strenge regler for hvor innbyggerne kan bevege seg.

Manglende samsvar mellom ord og handling

Også fabrikker og andre virksomheter forbereder seg nå på gjenåpningen etter å ha vært lukket i ukevis.

De omfattende nedstengingene har fått omfattende økonomiske konsekvenser, men nå har myndighetene varslet tiltak som skal få fart på både produksjonen og annen virksomhet.

Innbyggere og forretningsdrivende uttrykker imidlertid en viss skepsis til om løftene vil bli holdt ettersom de tidligere har opplevd manglende samsvar mellom ord og handling.