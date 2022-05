Kinesiske mattebøker trekkes tilbake: «Bildene er seksualiserte og anti-kinesiske»

Bildeillustrasjoner brukt i nesten et tiår i kinesiske skoler har blitt kalt tilbake etter reaksjoner fra foreldre.

Ifølge CNN har kinesiske myndigheter nå bestilt en vurdering av skolebøkene der illustrasjonene har vakt oppsikt. Illustrasjonene anklages for å være stygge, ha seksuelle antydninger og ha skjulte pro-amerikanske budskap, ifølge CNN.

Illustrasjonene er brukt i mattebøker og har vært i bruk på kinesiske barneskoler i nesten et tiår. På det kinesiske sosiale mediet Weibo skal diskusjonene ha gått hett for seg der enkelte har anklaget illustrasjonene for å vise barn med små, hengende og vide øyne og store panner. Bildene blir kalt «stygge, støtende og rasistiske».

Seksuelle antydninger

Andre mener de derimot ser seksuelle antydninger i enkelte av tegningene. Ifølge CNN klager foreldre på illustrasjoner som viser antydning til bulk i buksene til tegningene av gutter, en tegning som viser en gutt som har hånda på brystet til en jente, mens en annen drar i skjørtet hennes. Det skal også være et bilde der man kan se deler av undertøyet til en jente som hopper tau.

I tillegg er det anklager om at illustrasjonene er pro-amerikanske, da man ser flere barn med klær som har mønstre som minner om det amerikanske flagget, eller er i dets farger. Samtidig skal det være et bilde av det kinesiske flagget som er ikke riktig gjengitt og dermed blir ansett som anti-kinesisk.

Det kinesiske selskapet som laget illustrasjonene på oppdrag fra forlaget har også fått anklager om at de jobber som agenter for amerikanske CIA.

Minister griper inn

Diskusjonen blusset opp på kinesiske sosiale medier torsdag og flere reagerer på at illustrasjonene har vært brukt i mattebøkene siden 2013, uten at noen har reagert. Mattebøkene har vært utgitt av det statlige Folkets utdanningsforlag. De har på sin side lovet å endre illustrasjonene.

Lørdag gikk også landets utdanningsminister ut og beordret utgiveren til å «endre og reformere» publikasjonene og sørge for at de nye versjonene ville være klare til neste semester. Utdanningsministeren beordret også en grundig inspeksjon av skolebøkene landet over for å sørge for at lærebøkene «følger korrekte politiske retninger og verdier, fremmer enestående kinesisk kultur og samsvarer med den estetiske smaken til folket».

Frykter politisk heksejakt

Enkelte eksperter og foreldre frykter derimot kampanjen ender opp som en politisk heksejakt og representerer en unødvendig innstramming av landets allerede relativt stramme sensur på kulturelle publikasjoner.

– Jeg frykter at dette har blitt en politisk ladet hendelse som ikke tillater jevn fordeling av de relevante faktaene, sier Dali Yang, politisk forsker ved universitetet i Chicago til CNN.

Kinas president Xi Jinping har gjort det til en av sine fanesaker å stramme den ideologiske kontrollen over landet ungdom og kjempe mot påvirkning fra vestlige verdier. Under hans regjeringstid har ledelsen tidligere bannlyst alt utenlandsk læremateriale, inkludert lærebøker og klassiske noveller.