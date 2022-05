Russland: 152 lik funnet i stålverk i Mariupol

Stålverket Azovstal fotografert fra sjøen mandag. Her forskanset flere hundre ukrainske soldater seg mens de forsøkte å hindre russiske styrker i å ta full kontroll over Mariupol. Foto: AP / NTB

NTB

Russlands forsvarsdepartement oppgir at det er funnet 152 døde ukrainske soldater og krigere i de underjordiske bunkerne i stålverket Azovstal i Mariupol.

Russiske styrker og russiskstøttede separatister tok kontroll over den ukrainske havnebyen tidligere i mai etter en langvarig beleiring og massive angrep.

– 152 lik av falne krigere og soldater fra de ukrainske væpnede styrkene var plassert i en konteiner der kjølesystemet ikke lenger fungerte, sier en talsmann for forsvarsdepartementet i Moskva, Igor Konasjenkov, tirsdag.

Han sier også at russiske myndigheter foreløpig ikke har fått noen forespørsel fra ukrainske myndigheter om en utlevering av levningene.

Konasjenkov oppgir at det ble oppdaget miner under likene, noe han hevder er et tegn på at ukrainerne hadde planer om å sprenge konteineren og så legge skylden på Russland.