Uvalde begraver ofrene for skolemassakren

NTB

I byen Uvalde i Texas er tiden kommet for å begrave barna og lærerne som ble drept i skolemassakren for en uke siden. De første begravelsene holdes tirsdag.

Blant dem som skal begraves, er tiåringen Ameria Jo Garza.

Hun lå mandag i lukket kiste i lokalene til et begravelsesbyrå tvers overfor skolen der 19 barn og to lærere ble drept. Lokalet er dekorert med bilder av Ameria, og her har både familie, venner og fremmede kommet for å ta farvel.

Det er kun to begravelsesbyråer i byen, og de har måttet be om hjelp fra fagfolk fra andre steder i Texas for å kunne håndtere de mange døde. Flere av dem har forferdelige sår etter skuddene som ble avfyrt av den 18 år gamle gjerningsmannen, som ble drept av politiet.

Pengegave

En anonym giver har lovet å gi 175.000 dollar – over 1,6 millioner kroner – for å dekke utgiftene til begravelsene, ifølge Texas' guvernør Greg Abbott.

Begravelsene blir holdt i løpet av et par uker, og noen av ofrene kommer først til å bli stedt til hvile i midten av juni.

Massakren har igjen satt fart på debatten om strengere våpenkontroll i USA. Ifølge senatoren Chris Murphy fra Connecticut er det flere republikanere som er interesserte i seriøse forhandlinger om en skjerping denne gangen enn etter tidligere skoleskytinger. Fortsatt er de aller fleste republikanerne og også enkelte demokrater imot en skjerping av USAs svært liberale våpenlover.

Gjerningsmannen hadde kjøpt våpnene på lovlig vis etter at han hadde fylt 18 år.

Ønsker strengere lover

I Uvalde, en by med 15.000 innbyggere, er det mange som ønsker en endring.

– Når alt kommer til alt, så kan ikke dette barnet en gang ta et glass vin fordi han er for ung, og gjett hva? Han er for ung til å kjøpe et skytevåpen, sier Pamela Ellis, som har reist fra Houston for å vise respekt for ofrene og deres familier.

I USA er aldersgrensen for å kjøpe alkohol 21 år, mens aldersgrensen for å drikke alkohol varierer fra delstat til delstat. I Texas må man også være 21 år for å drikke alkohol.