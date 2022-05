Separatistleder: Lasteskip har forlatt Mariupol

Et lasteskip ligger til kai ved Mariupol 27. mai. Ifølge en separatistleder har det første lasteskipet siden russiske styrker tok kontroll over Mariupol, forlatt byen. Foto: AP / NTB

NTB

Et lasteskip med metallprodukter har forlatt den russiskokkuperte havnebyen Mariupol i Ukraina, opplyser en separatistleder. Flere andre skip er beslaglagt.

– 2.500 tonn med platestål forlot i dag havnen i Mariupol, og skipet satte kursen for Rostov i Russland, skriver lederen for de russiskstøttede separatistene i utbryterrepublikken Donetsk, Denis Pusjilin, på Telegram.

Skipet er det første som forlater Mariupol etter at russisk-støttede separatister og russiske styrker tok kontroll over byen.

Ifølge Pusjilin har byens nye makthavere samtidig tatt beslag i flere lasteskip som har ligget til kai i Mariupol.

– Noen av skipene vil komme under Folkerepublikken Donetsks jurisdiksjon, sier han til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Skipene vil ifølge separatistlederen få nye navn og bli en del av en handelsflåte som skal opereres av den selvutnevnte republikken.

Mariupol var før krigen den største havnen mot Azovhavet og et senter for ukrainsk stålindustri. Både stålverkene og rundt 90 prosent av byen ble rasert under de russiske angrepene tidligere i år.